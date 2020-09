Trossard in de basis bij Brighton, twee nieuwkomers starten voor Chelsea

Bij Brighton hopen ze vanavond meteen op een stunt tegen Chelsea. De thuisploeg kiest in aanvallend opzicht onder meer voor de Rode Duivel Leandro Trossard. Ook Ryan, ex-Club Brugge, en nieuwkomer Lallana starten.

De supporters van Chelsea kijken uiteraard uit naar de nieuwkomers. Van die nieuwkomers starten vandaag Havertz en Werner. Thiago Silva, Chilwell, Sarr en Ziyech zijn er nog niet bij voor de Engelse topclub.

