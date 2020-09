'Manchester United heeft ex-Bruggeling op het oog als alternatief voor (te dure) Sancho'

Na een succesvol seizoen bij Bayern München keert Ivan Perisic terug naar Inter Milaan. Of hij er ook effectief zal spelen is nog niet zeker, want er is buitenlandse interesse in de Kroaat.

In de zomer van 2019 liet Antonio Conte Ivan Perisic (31) naar Bayern München vertrekken. De Kroaat was een meerwaarde bij de 'Rekordmeister', maar de aankoopoptie in zijn contract werd niet gelicht. De vraag is nu of Antonio Conte dit seizoen wel beroep gaat doen op de ex-speler van Roeselare en Club Brugge. Lukaku, Sanchez en Young Interesse uit het buitenland is er alvast. Zo zou Manchester United in Perisic een goedkoper alternatief zijn voor Jadon Sancho, meldt The Telegraph. Dortmund wijkt immers niet af van de vraagprijs van meer dan 100 miljoen euro. Man United en Inter hebben de laatste tijd al wat zaakjes gedaan onderling. Zo maakten Lukaku, Young en Sanchez de overstap van Engeland naar Italië. Is Perisic straks de eerste in de andere richting?