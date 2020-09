Alderweireld en co spelen mogelijk 9 wedstrijden op 21 dagen: "Er wordt geen rekening met ons gehouden"

Voor Tottenham Hotspur worden het drukke dagen, héél drukke dagen. De mogelijkheid bestaat dat de Londernaars op 21 dagen maar liefst 9 wedstrijden moeten spelen.

Het loodzware schema begon op speeldag 1 van de Premier League afgelopen weekend. Maar van daar gaat het naar de Europa League, de Premier League, de Carabao Cup, opnieuw Europa League, Premier League, opnieuw Carabao Cup, opnieuw Europa League én Premier League op 21 dagen.

Spurs-speler Eric Dier denkt er alvast het zijne van. "Dat schema is het bewijs dat ze niets geven om ons fysiek welzijn", klinkt het. "Er zit veel diepgang en kwaliteit in deze kern en de trainer heeft gezegd dat als we succesvol willen zijn en willen winnen, alles rond het hele team draait."

"Maar het is de logica zelve dat dit niet gezond is, ze houden in dit schema geen rekening met de spelers", klinkt het.