Lierse Kempenzonen moet in de Croky Cup naar de club waar het vorig jaar stevig uit de hand liep op de tribune

Lierse Kempenzonen kwam als laatste club in actie in de derde ronde van de Beker van België. De club uit 1B zette Hoboken (2e Prov.) relatief eenvoudig aan de kant en moet in ronde 4 aan de bak tegen een club waar het een historie mee heeft.

Voor de vierde ronde moet Lierse Kempenzonen op verplaatsing bij Olympic Charleroi. De vorige keer dat de Pallieters naar het Stade de la Neuville trokken, kookten de potjes stevig over. Bij Olympic beschuldigden ze de bezoekende fans van anti-Waalse gezangen, maar ook de thuisfans lieten zich niet van hun beste kant zien. Toen Frédéric Frans voor een late gelijkmaker zorgde ging hij dat opzichtig vieren voor de fans van Charleroi. Rood was zijn deel, terwijl de gelijkmaker ook op de hoofdtribune werd gevierd door het Lierse-bestuur. Een groepje Charleroi-supporters ging in de clinch met het bestuur en er werd geduwd, getrokken en er vielen zelfs wat klappen. Het bestuur moest achteraf zelfs uit het stadion begeleid worden. Voor de bekermatch zullen er uiteraard al minder fans welkom zijn en hopelijk kent die een rustiger verloop...