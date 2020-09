Tottenham heeft droomtransfer beet: twee spelers komen over van Real Madrid

Gareth Bale keert terug naar zijn ex-club. Hij zal dit seizoen namelijk uitgeleend worden aan Tottenham. Reguilon maakt dan weer een definitieve overstap van Real Madrid naar Tottenham, maar de Spaanse topclub beschikt over een buy-back clause.

Na de nederlaag tegen Everton het voorbije weekend in de Premier League, wilde Mourinho er graag nog enkele versterkingen bij. Het bestuur lijkt naar de Portugees te luisten, want twee spelers staan op het punt om over te komen van Real Madrid.

Eén van deze spelers is Gareth Bale. In het verleden was Bale al aan het werk bij Tottenham en na enkele moeilijke jaren bij Real Madrid, lijkt hij dus eindelijk te vertrekken bij de Spaanse topclub. Het gaat wel om een uitleenbeurt. Reguilon maakt de definitieve overstap, maar Real Madrid beschikt over een buy-back clause, waardoor ze hem altijd voor een bepaald bedrag kunnen terughalen. Bale en Reguilon zouden morgen in Londen aanwezig zijn om hun contract te tekenen.