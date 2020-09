Luis Suarez was in Italië voor taaltest: 'Dzeko en papierwerk mogelijke obstakels voor transfer naar Juventus'

Alles lijkt erop dat Luis Suarez dit seizoen voor FC Juventus zal uitkomen. De Uruguayaan is inmiddels in Italië en kan dankzij zijn vrouw voor Juventus tekenen.

Na de 8-2 pandoering tegen Bayern München in de Champions League kreeg Luis Suarez, ondanks zijn contract tot 2021, te horen dat hij geen toekomst meer had. De zoektocht naar een nieuwe club was begonnen en zijn naam werd al snel aan Juventus gelinkt.

Papierwerk en Dzeko...

Probleem: per mercato mogen Italiaanse clubs slechts twee niet-EU-spelers inlijven. Arthur en McKennie hadden hun kribbel al gezet bij de club, maar Suarez heeft 'een gelukje'. Via zijn vrouw kan hij Italiaans staatsburger worden. Daarvoor moet hij eerst slagen voor een taaltest, maar dat obstakel heeft hij al met succes gerond.

Of dat ook wil zeggen dat hij naar Juventus trekt is nog niet zeker. Na de taaltest moet ook nog heel wat papierwerk worden afgerond en dat wordt een race tegen de klok. Bovendien zou Juventus ook nog steeds Edin Dzeko op het oog hebben...