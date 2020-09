Exit Benteke? Crystal Palace zoekt nog een nieuwe aanvaller, maar moet eerst verkopen

Christian Benteke maakt geen deel meer uit van het A-team van Crystal Palace en de Rode Duivel zal er waarschijnlijk zijn koffers moeten pakken: de Eagles zijn op zoek naar ... een nieuwe aanvaller, en zullen daarvoor eerst moeten verkopen.

Christian Benteke maakte geen deel uit van de selectie van Crystal Palace voor de Premier League-start, en de situatie van de Rode Duivel zal volgens Roy Hodgson niet meer verbeteren. De coach van de Eagles zei dat de club op zoek was naar een nieuwe spits, ondanks de komst van Michy Batshuayi.

"Eerst en vooral zijn inkomsten van cruciaal belang, en dat is geen eenvoudige oplossing voor ons probleem. Om een speler van de kwaliteit die we zoeken binnen te halen, zal het nodig zijn om eerst te verkopen, want ik weet op dit moment niet of er genoeg geld beschikbaar zal zijn, zonder spelers te verkopen," legde Hodgson uit aan The Standard. "We hebben in de loop van de transferperiode verschillende spelers bekeken en we zullen zien of de club de middelen heeft om deze spelers aan te trekken.

Ook ex-Gentenaar Sorloth staat op het punt te vertrekken

Dus Crystal Palace moet wat spelers laten gaan. Van Alexander Sorloth, de voormalige spits van Gent, wordt al veel geld verwacht: de Noor zal zich voor 22 miljoen euro aansluiten bij RB Leipzig, waarvan een deel naar Trabzonspor gaat nadat de huur van Sorloth in Turkije eenzijdig door Crystal Palace werd opgezegd.

Benteke daarentegen heeft nog maar een jaar contract bij Palace. Met slechts 2 goals vorig seizoen (in 25 wedstrijden) is zijn waarde enorm gedaald. Al blijft er wel interesse uit Engeland. Een verhuur lijkt uitgesloten, aangezien Palace hem dan volgend seizoen gratis de deur ziet uitgaan. De club en de speler hebben nog iets meer dan twee weken de tijd om een oplossing te vinden.