Metz moet kampioen PSG ontvangen zonder fans: "Zonde"

Metz ontvangt dit weekend PSG. Normaal gezien kan de thuisclub dan een uitverkocht stadion verwachten, maar dat zal nu niet het geval zijn.

Sterker nog, de Franse club kan zelfs geen enkele fan toelaten tijdens de wedstrijd. Gezien de omstandigheden mochten er sowieso maar al een beperkt aantal fans het stadion betreden.

Maar in plaats van de normaal gezien 5.000 aanwezigen, ziet de club zich nu genoodzaakt maar 1.000 fans toe te laten door het stijgende aantal coronabesmettingen in Frankrijk.

"Zonde, want dit is voor onze fans een uitzonderlijke wedstrijd. Maar met ons personeel alleen al tikken we dat aantal al aan. We vinden het jammer, maar hebben geen keuze. De wedstrijd zal gespeeld worden zonder fans", klinkt het vanuit de club.