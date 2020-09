Lierse K. start seizoen met knappe 7 op 12: "Driepunters koesteren, want elke match is heel close"

Lierse Kempenzonen won in eigen huis met 2-1 tegen Club NXT. Zo blijven de Pallieters verrassend goed meedraaien. Met een knappe zeven op twaalf staan Jo Gilis en Co voorlopig op een onverhoopte tweede plaats.

Meest opvallende pion bij Lierse Kempenzonen was ongetwijfeld Jo Gilis, de man die overkwam van OHL. Het was de 20-jarige middenvelder die de score opende. "De vroege goal verdienden we ook. Vooral in de eerste helft waren we offensief erg aanwezig. Ik had misschien nog wel een of twee keer moeten scoren", aldus Gilis in GVA.

Baeten bracht de stand weer op gelijke hoogte, maar uiteindelijk was het Allach die in de tweede helft alsnog voor feest op het Lisp zorgde. "Die treffer bleek goud waard. De driepunters die je kan pakken, moet je koesteren. Het is al gebleken dat in 1B alle matchen heel close zijn. We kunnen alleen maar heel blij zijn met die zeven op twaalf. Het doet ons enthousiasme alleen maar toenemen", besluit Gilis, die in het slot nog een tegendoelpunt voorkwam.