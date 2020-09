🎥 Bizarre rode kaart voor ploegmaat Leandro Trossard

In de slotfase wilde Brighton-middenvelder Bissouma zijn innerlijke Zlatan loslaten. Helaas voor hem raakte hij bij zijn achterwaartse karatetrap het hoofd van Jamal Lewis, en niet de bal. Zo werd de pijnlijke middag nog wat pijnlijker voor de verdediger van Newcastle United.

Kevin Friend trok op aangeven van de VAR de rode kaart voor de 24-jarige Malinees, wie nog een schorsing wacht.

Bij Brighton, dat met drie op zes aan het seizoen startte, stond Leandro Trossard negentig minuten tussen de lijnen.

Bissouma showing off his inner Shawn Michaels on Jamal Lewis 😭😭 pic.twitter.com/FC6ogSA8FT

Very good teamwork, a little disappointed to go out on a red card but the main thing was the 3 points @OfficialBHAFC 🔵⚪️ #YB8 💫🙏🏿 pic.twitter.com/p0CC0Ck0ah