Nederlander Lammers trekt naar Atalanta

De Nederlander Sam Lammers heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld. De aanvaller trekt naar Atalanta.

Sam Lammers was 10 jaar actief voor de club, waar hij sinds 2016 voor het eerste elftal speelde. Uiteindelijk verzamelde de 23-jarige Lammers 29 wedstrijden voor PSV, daarin was hij goed voor zes goals.

Lammers voelde dat de tijd rijp was om zijn kans te wagen in een van de grotere competities.

"Het was een moeilijke beslissing om PSV te verlaten. Ik heb hier bijna tien jaar gespeeld en ben vanuit de jeugd doorgestroomd naar het eerste elftal. Uiteindelijk kies ik nu voor het spelen in een topcompetitie, omdat ik denk dat dit het beste is voor mijn ontwikkeling. Graag wil ik PSV bedanken voor de kansen die ik heb gekregen."

PSV wist eerder al een vervanger aan te trekken voor Lammers. Het haalde de ervaren Eran Zahavi weg bij Guangzhou R&F, de club van Mousa Dembélé.