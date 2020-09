Riqui Puig weigert uitleenbeurt en blijft dan toch bij Barcelona

Riqui Puig gaat Barcelona dan toch niet verlaten. De aanvallende middenvelder van Barcelona zou zelf niet willen vertrekken en zou het bestuur hebben overtuigd om hem niet uit te lenen.

Het was Ronald Koeman zelf die aan Riqui Puig meedeelde dat hij geen onderdeel uitmaakte van de plannen van de Nederlandse coach. Koeman raadde het toptalent aan om zich te laten uitlenen om ergens anders ervaring te kunnen opdoen.

Maar maandag stond er een meeting op de planning tussen de sportieve cel van Barcelona en de vader plus manager van de jonge Spanjaard. Daarin zouden beide partijen overeen zijn gekomen dat Puig niet uitgeleend zal worden.

Het is nog maar de vraag of Ronald Koeman nu ook daadwerkelijk gebruik zal maken van het jonge talent. Door pubiekelijk aan te kondigen dat er dit seizoen geen plek meer was voor Riqui Puig maakte de Nederlander zich alvast niet populair in Catalonië.