Geen Juventus voor Suarez? "Barcelona heeft met andere club akkoord gevonden"

Want volgens de altijd goed ingelichte Italiaanse journalist Fabrizio Romano zouden Atlético Madrid en Barcelona een akkoord hebben gevonden over een transfer van de Uruguayaanse spits.

"De laatste details moeten in de komende uren nog besproken worden maar er lijken geen problemen meer te zijn."

Suarez wordt dus niet de ploegmaat van Cristiano Ronaldo, de eeuwige concurrent van zijn huidige ploegmaat Lionel Messi, maar zal het in de toekomst wel tegen hem opnemen in de Spaanse competitie.

Met Diego Costa als andere aanvaller en Diego Simeone als trainer, lijkt Atletico nog meer een ploeg te worden met sterke karakters.

Atlético Madrid and Barcelona have a total agreement for Luis Suarez. Tonight’s meeting was 100% positive. There’s no problem atm - he’s joining @atleti, here we go confirmed! Just a matter of time. Luis va a ser rojiblanco. ⚪️🔴 @MatteMoretto #Suarez #Atleti #Barcelona #FCB https://t.co/Rn3VKhh27e