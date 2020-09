Wim De Decker analyseert pijnlijke nederlaag: "Hebben onszelf in de voet geschoten"

KAA Gent ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Dynamo Kiev. En dus was de ontgoocheling bij de Buffalo's groot, uiteraard. Wim De Decker analyseerde de wedstrijd: "We hebben vooral in onze eigen voet geschoten."

"Alles wat we voor de match wilden vermijden is veelal uitgekomen", opende Wim De Decker zijn analyse na de wedstrijd.

"Dynamo Kiev is een ploeg die ging wachten op onze fouten. Bij het eerste doelpunt verdedigen we te laks, onze eerste kwartier was niet zo goed. We speelden vrij nerveus en hadden een beetje plankenkoorts misschien."

Rode kaart omslagpunt

"Maar daarna komen we veel beter in de wedstrijd, vinden we die vrije man en scoren we uiteindelijk ook. Dan hoop je zo ook de tweede helft verder te gaan zetten."

De rode kaart van Bezus zorgde echter voor een nieuw omslagpunt: "We maken het onszelf moeilijk, want we schieten onszelf in de voet. Geel pakken kan, maar geen twee keer op drie minuten. We gaven daarna weinig weg en probeerden de 1-1 vast te houden, maar we slikken dan toch nog dat doelpunt."