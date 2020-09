Nóg een hallucinant verhaal van bij het failliete Roeselare: "Aangetekende brieven, procedure voor rechtbank,... maar niemand antwoordde"

Wordt er de komende seizoenen nog gevoetbald op Schiervelde? Het stamnummer van KSV Roeselare staat ondertussen op de markt, maar het is een vraag die voorlopig geen antwoord kent. Na het bankroet komen er overigens enkele opvallende verhalen naar boven.

Vorig seizoen was KSV Roeselare voor één wedstrijd failliet. We weten ondertussen allemaal dat een onbetaalde restaurantrekening daar de oorzaak van was. Wouter Biebauw doet het merkwaardige verhaal bij MIDMIDpodcast helemaal uit de doeken.

“Er stond een rekening van twintigduizend euro open bij een restaurant rechttegenover het stadion”, aldus de huidige doelman van Beerschot. “De trainer wou dat er ontbijt en lunch werd voorzien voor de spelersgroep.”

De rechter heeft moeten beslissen dat er niemand aanwezig was bij Roeselare - Wouter Biebauw

“De club was nooit van plan om een kok fulltime in dienst te nemen om die maaltijden klaar te maken”, doet Bieb de monden nog een beetje extra openvallen. Ze hadden een overeenkomst met die desbetreffende zaak. Dat was elke keer dik in orde. Maar blijkbaar zijn de rekeningen nooit betaald geweest.”

Het blijft hallucinant hoe een Belgische profclub failliet kan gaan voor twintigduizend euro. “Die zaakvoerder heeft enkele aangetekende brieven opgestuurd, maar kreeg nooit antwoord. Hetzelfde toen er een procedure voor de rechtbank kwam. Dus heeft die rechter wellicht moeten beslissen dat er simpelweg niemand aanwezig was bij Roeselare.”