Zlatan Ibrahimovic scoort er meteen twee tijdens seizoensopener: "Als ik 20 jaar was, dan had ik er vier gemaakt"

Zlatan Ibrahimovic lijkt nog lang niet versleten, ook al wordt hij er bijna 39. Tegen Bologna was de Zweed meteen weer goed voor twee doelpunten.

Na de wedstrijd was het dan ook weer wachten op enkele opvallende uitspraken van Ibrahimovic en de Zweed stelde niet teleur. "Als ik 20 was geweest, dan had ik er vandaag vier gemaakt."

"Maar ik ben er 38, dus heb ik er maar twee gemaakt. Ik ben Benjamin (verwijzend naar Benjamin Button, nvdr.)", zei de Zweed na afloop. Tevreden over zijn eigen prestatie was de ervaren Zweed des te meer.

Maar naast zijn schoenen lopen doet hij deze keer niet. "Ik wil behandeld worden als iemand van 20 jaar. Ik wil dezelfde taken en verantwoordelijkheden krijgen. Ik leg mezelf veel druk op en wil graag hetzelfde werk opknappen als de jongeren."