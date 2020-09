OFFICIEEL: Godin neemt afscheid van Inter: "Namen het team naar hoger niveau"

Diego Godin trekt na 1 jaar al weg bij Inter. De Uruguayaanse verdediger mocht beschikken en trekt naar Cagliari. Hij heeft nu ook een afscheidsboodschap achtergelaten voor de fans van Inter.

"Ik wil iedereen van de Nerazzurri-familie bedanken voor de liefde en het respect dat ik ontvangen heb het afgelopen jaar. Het was een intens en atypisch seizoen door de omstandigheden in de wereld maar toch denk ik dat we het er goed vanaf hebben gebracht. We hebben de ploeg opnieuw naar de top gebracht, vechtend voor belangrijke trofeeën zoals deze club verdient", klinkt het bij de speler.

"Ik koester alle herinneringen van de fans, zij zijn de echte mensen die deze club fantastisch maken. En natuurlijk ook die met mijn teamgenoten. Allemaal, de mensen met wie ik dagelijks werkte en me telkens met een lach begroetten", blikt hij terug.

Godin speelde van 2010 tot 2019 bij Atletico Madrid voor hij naar Inter trok. Daarna ging het dus naar het Inter Milaan van onder andere Romelu Lukaku. Nu trekt hij naar Cagliari.