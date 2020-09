Het blijft stil rond revaliderende Musonda: blijft hij bij Chelsea of gaat hij elders minuten maken?

Charly Musonda staat deze maand voor een belangrijke keuze. De aanvallende middenvelder ligt nog onder contract bij Chelsea, maar lijkt niet in de plannen van Frank Lampard te passen. Staat hij voor een nieuwe uitleenbeurt?

Eind juli kregen we nog eens goed nieuws te horen over Charly Musonda Junior. Na acht maanden mocht hij toen eindelijk weer het trainingsveld op stappen na een zoveelste blessure en operatie.

Het zit hem niet mee op dat vlak, want zo kwam hij amper in actie tijdens zijn uitleenbeurt aan Vitesse. Ook bij Chelsea zelf en tijdens uitleenbeurten aan Celtic en Real Betis was hij vaker geblesseerd dan hem lief was.

Nu moet hij de keuze maken of hij verder bij Chelsea blijft revalideren of op zoek gaat naar alweer een nieuwe club waar hij minuten kan maken? Voorlopig blijft het erg stil rond Musonda...