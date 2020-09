🎥 Kai Havertz geeft visitekaartje af bij Chelsea met eerste hattrick!

Nog geen maand geleden betaalde Chelsea om en bij de 80 miljoen euro om Kai Havertz los te weken bij Bayer Leverkusen. In zijn derde wedstrijd heeft het Duitse toptalent al meteen zijn eerste hattrick te pakken voor zijn nieuwe werkgever.

In zijn eerste twee partijen voor Chelsea zweeg het kanon van Kai Havertz nog. De 21-jarige Duitser kreeg 80 minuten tegen Brighton (1-3 winst) en een helft tegen Liverpool (2-0 verlies). In zijn derde match was het wel raak. Drie keer zelfs!

Chelsea nam het in de derde ronde van de League Cup op tegen Barnsley en had weinig moeite met de tweedeklasser. Havertz speelde 66 minuten en had daaraan genoeg om drie keer te scoren en een assist te geven. De Blues wonnen uiteindelijk met 6-0.