Jestrovic geeft tip voor match Standard-Vojvodina: "Hou hem in het oog, hij is echt ongelofelijk"

Standard neemt het vanavond op tegen het Servische Vojvodina. Een ploeg die ex-Anderlecht-spits Nenad Jestrovic goed kent. Hij waarschuwt voor de spelers én voor de coach: "Hou hem maar in het oog."

Standard is de favoriet voor het duel, maar met Serviërs weet je maar nooit. "Geloof me: Vojvodina kán verrassen. Zeker in een leeg Sclessin. Da's een voordeel voor hen. Het zal er niet zo heet aan toe gaan als ik destijds een paar keer mocht meemaken. Vojvodina heeft bovendien niets te verliezen. Het gaat dan ook niet met een witte vlag op het veld stappen - Serviërs doen dat nooit", aldus Jestrovic in HLN.

Maar hun coach blijkt een speciaal man te zijn. "Jullie moeten vooral hun coach in de gaten houden. Nenad Lalatovic: een excentrieke man, die volledig opgaat in de wedstrijd. Hij is echt ongelooflijk, schuwt het theater niet. Zoals José Mourinho. Hij is bovendien een fantastische coach, want Lalatovic haalt grote resultaten met kleine ploegen."