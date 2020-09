Eventuele licentie van Virton voor 1B kan grote gevolgen hebben voor het Belgisch voetbal

Er is opnieuw hoop voor Excelsior Virton. Het Hof van Beroep geeft hen gelijk nadat de Belgische Mededingingsautoriteit de Luxemburgers in het ongelijk had gesteld in hun klacht tegen de Belgische voetbalbond en de licentievoorwaarden.

Indien Virton alsnog terugkeert naat het professioneel voetbal komt de licentieprocedure mogelijk op de schop te staan, dat weet Het Laatste Nieuws. Er zijn al jaren problemen met de manier waarop de licenties toebedeeld worden, maar de zaak Virton zou wel eens het laatste zetje kunnen zijn richting afgrond. Het is ook nog maar de vraag wat er met 1B moet gebeuren als Virton alsnog zijn licentie krijgt. Momenteel telt de divisie acht clubs.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Virton - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (26/09).