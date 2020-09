Tottenham geplaatst voor volgende ronde Carabao Cup.. zonder te spelen

Tottenham heeft zich wel heel makkelijk kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de Carabao Cup.

Normaal gezien zou Tottenham het opnemen tegen Leyton Orient in de Carabao Cup, maar bij die ploeg werden meerdere spelers positief getest op het coronavirus. De wedstrijd werd uitgesteld, maar is nu ook definitief geannuleerd.

Daardoor gaat Tottenham nu automatisch door naar de volgende ronde. In die ronde neemt Tottenham het op tegen Chelsea en dus staat er meteen een topper op het programma.

Het annuleren van de wedstrijd is een slag in het gezicht van Leyton Orient, want in normale omstandigheden zou de komst van Tottenham een uitverkocht stadion betekenen en heel wat TV-inkomsten voor de club uit de League Two.

Ter compensatie hebben de fans van Tottenham zich van hun beste kant laten zien. Zij hebben zowat de hele fanshop van Leyton Orient leeggekocht. Naar verluidt zou Leyton Orient zo'n 20.000 pond aan inkomsten hebben gepuurd door de fans van Tottenham.