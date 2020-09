📷 Eredivisieploeg gesponsord door seksspeeltjeswinkel versiert ingang toepasselijk

FC Emmen mag nu toch met EasyToys - een online winkel van seksspeeltjes - op de truitjes spelen. Om die overwinning te vieren, versierde de Eredivisie-ploeg zijn ingang alvast.

Er was de voorbije dagen veel te doen over de Nederlandse eersteklasser FC Emmen. De ploeg had een nieuwe hoofdsponsor gevonden, maar die viel niet bij iedereen in de smaak. Het ging over EasyToys, een seksspeeltjes online winkel, die niet in orde zou zijn met de richtlijn over 'gepaste reclame'.

Emmen kreeg echter gelijk en liet dat niet zonder een knipoog voorbij gaan...