Invallers Benteke en Batshuayi kunnen verlies niet afwenden tegen Everton

Everton heeft zijn start niet gemist in de Premier League. Na overwinningen tegen Tottenham, West Bromwich en nu ook Crystal Palace staan ze trots aan de leiding in Engeland met 9/9.

Met de inbreng van James Rodriguez, Allan en Doucouré is er heel wat veranderd op het middenveld bij Everton. Trainer Carlo Ancelotti kan de nieuwe jongens blijkbaar perfect inpassen. Zaterdagmiddag werd er gewonnen op het veld van Crystal Palace.

Dominic Calvert-Lewin zorgde voor de 0-1 opener maar Crystal Palace kwam via ex-Anderlechtspeler Cheikhou Kouyaté opnieuw op gelijke hoogte. Nog voor de rust kwam Everton echter opnieuw op voorsprong na een penaltydoelpunt van Richarlison.

In de 75e minuut kwam Batshuay op het veld bij Crystal Palace en ook Christian Benteke mocht zich een tiental minuten bewijzen maar ze konden het tij niet keren. Palace had wel de eerste twee speeldagen gewonnen en blijft met een 6/9 voorlopig op de 5e plaats staan in de Premier League.