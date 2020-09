Opmerkelijk eerlijk interview: "Ik ga puur voor het geld naar Saoedi-Arabië"

Mohamed Rayhi speelt momenteel in de Eredivisie bij Sparta Rotterdam maar zal binnenkort naar Saoedi-Arabië trekken. Voor het goede voetbal en het sportieve project?

Dat zijn althans enkele redenen die andere voetballers opsommen voor ze naar het Midden-Oosten trekken. Rayhi niet, hij is bloedeerlijk. "Het is puur voor het geld", klonk het na de verloren wedstrijd tegen PEC Zwolle.

"Je gaat niet naar Saoedi-Arabië om naar de olie-industrie te kijken of om daarna de stap te maken naar de Champions League... Het is gewoon financieel heel aantrekkelijk voor elke speler. Diegene die zegt dat hij dat niet doet, liegt. Ik wil mijn toekomst financieel veiligstellen en ik ben daar ook gewoon eerlijk over", zegt de 26-jarige aanvaller.

Als Sparta Rotterdam hem wil laten gaan tenminste. "Ze hebben een eerste bod van Al-Batin afgewezen. De club liet weten dat ze er goede hoop op hadden dat het nog rondkomt. Persoonlijk ben ik akkoord, nu de clubs nog", besluit hij.