Manchester City heeft nieuwe verdediger dan toch zo goed als beet

Manchester City was nog op zoek naar een nieuwe verdediger, maar die lijkt het nu dan toch te hebben gevonden.

Ruben Dias lijkt de nieuwe centrale verdediger te worden voor Pep Guardiola. De Spanjaard probeerde eerder al Kalidou Koulibaly en Jules Kounde aan te trekken, maar Manchester City bood in beide gevallen te weinig.

En dus verschoof de aandacht naar Ruben Dias. De Portugese verdediger van Benfica kan voor 55 miljoen de overstap maken. Nicolas Otamendi maakt de omgekeerde beweging.

Dias bevestigde zelf dat er een transfer zit aan te komen na de wedstrijd van zaterdag tegen Moreirense. "Dit was voor mij een speciale wedstrijd. Jullie weten wel waarom", zei hij na afloop. Dias scoorde ook nog eens in wat zijn afscheidswedstrijd zal worden.

Ook zijn coach, Jorge Jesus, nam al afscheid van de verdediger. "Hij heeft voldoende bewezen in Portugal en is klaar voor de volgende stap. Pep Guardiola weet dat hij een goede speler krijgt. We zien Otamendi natuurlijk graag de omgekeerde beweging maken. We vinden hem een interessante speler."