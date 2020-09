🎥 VAR laat opnieuw van zich horen in de Premier League

De wedstrijd tussen Tottenham en Newcastle eindigde deze middag op 1-1. Het doelpunt van Newcastle kwam er echter na een omstreden penalty in het absolute slot.

De VAR heeft deze middag een hoofdrol gespeeld in de Premier League. Met Tottenham op 1-0 voorsprong kende de VAR Newcastle een penalty toe in de allerlaatste seconden van de wedstrijd door hands van Eric Dier.

Het resultaat: Newcastle zette de strafschop om en Tottenham bleef met een gelijkspel achter. Na de vertraagde beelden is echter te zien dat Dier met zijn rug naar de bal staat in een luchtduel. Hij kon dus niet voorkomen dat de bal op zijn hand viel. De beslissing van de scheidsrechter zal waarschijnlijk worden besproken in de komende uren.