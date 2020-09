Belangrijke beslissing in Nederland: komende drie weken geen publiek welkom bij Nederlandse sportevenementen

In Nederland is een belangrijke beslissing genomen met betrekking tot de Nederlandse sportwedstrijden. Zo zijn de komende drie weken geen supporters toegelaten. Het kan zelfs zijn dat ze deze maatregelen nog zullen verlengen.

Volgens FOX Sports heeft het kabinet in Nederland laten weten dat de komende drie weken geen fans welkom zijn bij de sportevenementen. Niet bij de profs, maar ook niet bij de amateurs of bij de jeugd.

De maatregelen zouden op dinsdag ingaan en zouden al zeker 3 weken duren, maar de kans bestaat dat ze deze maatregelen zullen verlengen. Net zoals in andere landen is ook in Nederland het aantal coronabesmettingen opnieuw aan het stijgen.