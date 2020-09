Peter Vandenbempt maakt zich erg druk in de VAR en dist bizar verhaal op over #KVOOHL: "Zelfs met een Nokia 3210..."

We zijn zeven speeldagen ver en het lijstje met blunders van arbitrage en VAR is al een immense lijst geworden. Dat ziet iedereen. Peter Vandenbempt maakt zich druk.

"Er worden te veel flagrante fouten gemaakt, zo simpel is het", is Vandenbempt duidelijk bij Sporza. "We zijn nog maar aan speeldag 7 en ik kan hier een lange en toch nog onvolledige lijst geven. En dan is er maar één vraag: hoe is dit in godsnaam mogelijk?"

"Als dat zo doorgaat, dan heeft Frank De Bleeckere, die nu op maandag voor de camera even wat uitleg komt geven, straks een volledig eigen tv-programma nodig om al die fases te bespreken en scheidsrechters of VAR's te corrigeren."

GSM

Ook over het ontbreken van de VAR in KV Oostende - OH Leuven diste de man van de radio nog een bizar verhaal op: "Dierick weigerde een gewone mobiele telefoon te gebruiken en zo te communiceren. Omdat de spelers al in de tunnel stonden ..."

"Misschien hebben de refs nog een Nokia 3210. Dat duurt wat langer om op te zetten. Maar tegen de tijd dat de spelers het veld zijn opgewandeld, de toss is gedaan, de mascottes en de plaatselijke sponsor die de aftrap geeft, het veld zijn afgewandeld, dan zal die toch opgestart zijn, denk ik? Dat durven ze dan te schrijven met een uitgestreken gezicht."