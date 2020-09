33 spelers waaronder drie beloften en een besmette Verschaeren: Martinez duidt die keuzes

Roberto Martinez heeft maar liefst 33 jongens geselecteerd voor de drie wedstrijden die volgen. De matchen tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland zullen ook telkens een andere basiself kennen.

Sebastiaan Bornauw, Alexis Saelemaekers en Zinho Vanheusden komen enkel in aanmerking voor de match tegen Ivoorkust. Daarna keren ze terug naar de beloftenselectie om de EK-kwalificatiematchen tegen Wales en Moldavië af te werken. "We hebben gesproken over de ontwikkeling van die spelers en het is een goeie kans om hen eens aan het werk te zien bij de A-ploeg", aldus Roberto Martinez.

"Niemand zal de drie matchen spelen, daarom heb ik ook 33 spelers geselecteerd. De matchen tegen Ivoorkust en Zwitserland (in november) gaan we gebruiken om sommige spelers aan het werk te zien. We hebben jongens in de wachtkamer zitten met kwaliteiten die we kunnen gebruiken."

Anderlecht-boys

Blijft afwachten of Yari Verschaeren, die in quarantaine zit met een COVID-besmetting, er gaat bijlopen. "Inderdaad, dat is afwachten tot zondag. Dan kan hij groen licht krijgen. Fysiek is er echter geen probleem, want hij heeft kunnen blijven trainen. Hijheeft ook geen symptomen. Het is dus een medische beslissing."

Nany Dimata is zijn plaats wel verloren. "Nany zal altijd deel uitmaken van onze plannen. Hij is een negen die we in het oog houden. Vorige keer waren Batshuayi en Benteke niet klaar, dus was het toen het moment om er hem eens bij te nemen. Maar we blijven hem volgen."