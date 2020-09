Jacky Mathijssen heeft opnieuw geen plek voor sterkhouder Standard bij beloften

Jacky Mathijssen maakte gelijktijdig met bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de kwalificatiewedstrijden tegen Wales en Moldavië.

Opvallend, geen plek voor Nicolas Raskin. De jonge middenvelder van Standard was er in september ook al niet bij, wat tot verbazing leidde bij vele fans. Ook deze keer is de sterkhouder van Standard er niet bij.

Mathijssen selecteerde vooral namen die er in september ook bij waren. Toen wonnen de jonge Duivels nog tegen Duitsland.

Ook Vanheusden, Bornauw en Saelemaekers zijn geselecteerd bij de beloften. Zij trainen mee bij de A-kern en komen in aanmerking voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ivoorkust. Hun kwalificatiewedstrijden werken ze wel af bij de beloften.