Messi slaat mea culpa: "Was enkel om een beter en sterker Barcelona te creëren"

De lei is schoongeveegd en nu moet het stoppen met de discussies bij Barcelona. Dat is wat Lionel Messi te zeggen heeft in een interview met Sport. De sterspeler slaat dan ook mea culpa...

De soap rond Messi hield heel de voetbalwereld in zijn greep. “Na zoveel meningsverschillen zou ik daar graag een einde aan willen maken”, zegt hij. “We moeten alle mensen van Barcelona verenigen en ervan uitgaan dat het beste nog moet komen.” Messi haalde zwaar uit naar voorzitter Bartomeu en technisch directeur Eric Abidal. Daarnaast uitte hij scherpe kritiek nadat zijn maatje Luis Suarez getransfereerd werd. Hij wou op een gegeven moment ook vertrekken, maar Barça hield dat tegen. De Argentijn wil nu met een propere lei herbeginnen. “Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn fouten”, aldus Messi. “Als ze zouden bestaan, waren die alleen maar bedoeld om een beter en sterker FC Barcelona te creëren.”





