Bondsvoorzitter Frankrijk ontkent dat racisme aanwezig is in voetbal, gewezen international reageert: "Deschamps, pak je apen mee naar Afrika"

De bondsvoorzitter in Frankrijk, Noël Le Graët, heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan. Le Graët ontkent namelijk dat racisme aanwezig is in het hedendaagse voetbal.

"Racisme bestaat niet in het voetbal, of toch bijna niet. Als een zwarte scoort, juicht iedereen", was de hallucinante uitspraak van de Franse bondsvoorzitter. Die uitspraak kwam er na het incident tussen Alvaro en Neymar, waarbij spelers in beide richtingen racistische uitlatingen beweren te hebben ontvangen. Gewezen international Patrice Evra reageerde furieus. "Als je de moed niet hebt zo'n gevoelig onderwerp aan te kaarten, vergeet het dan maar. Dit is echt erg. Zo'n uitspraken kunnen niet zomaar voorbijgaan. Ik ben alle respect naar jou toe verloren." Evra haalt ook twee anekdotes boven waar hij minder goede herinneringen aan over hield. "Ik zal nooit vergeten hoe het er in Clairefontaine aan toe ging. Hoeveel racistische brieven hebben jullie dan wel niet gekregen? 'Deschamps, neem je apen mee en trek naar Afrika'. "En als de president langskwam, dan vond ik mezelf met Sakho en Sagna telkens helemaal in het hoekje. Plots zaten Kosielny en Lloris in het midden van de tafel. Op de foto met de president stond geen gekleurde speler", haalt Evra uit.