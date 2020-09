Roberto Martinez haalt Joris Kayembe en Dodi Lukebakio bij de nationale ploeg, ook Vanheusden, Saelemaekers en Bornauw mogen proeven van de Rode Duivels

Roberto Martinez heeft voor heel wat aangename verrassingen gezorgd in zijn selectie voor de wedstrijden tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland. De bondscoach neemt enkele jongeren mee om hen in te werken bij de nationale ploeg.

Zo mogen Joris Kayembe en Dodi Lukebakio straks voor het eerst aanschuiven bij de Rode Duivels. Beide spelers presteren de laatste tijd sterk en dat heeft ook Martinez gezien.

