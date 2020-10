Leider in 1B waakzaam voor verplaatsing naar hekkensluiter Club Nxt: "Zij voelen geen druk"

Vrijdagavond staan de leider en de hekkensluiter van de Proximus League tegenover elkaar. Op papier is het een wedstrijd die Seraing moet winnen, maar de Luikenaars zijn op hun hoede voor Club Nxt.

Seraing verzamelde al 9 punten uit 5 matchen, Club Nxt 2 puntjes uit 4 matchen. "We moeten erg waakzaam zijn. Ze scoorden het snelste doelpunt van het seizoen en hielden Union, een titelkandidaat op een draw (1-1). Dit is geen match waarin we alles te verliezen hebben, maar we moeten absoluut die drie punten mee naar huis nemen", aldus Marc Grosjean, de trainer van Seraing.

Middenvelder Abdel Al-Badaoui is ook op zijn hoede. "Club NXT voelt geen druk. Ze willen progressie boeken en bijleren door tegen volwassenen te spelen. Ons doel is duidelijk: het behoud.

De leider denkt dus in de eerste plaats aan het behoud in 1B. "Die eerste plaats doet deugd, maar we zijn nog maar vijf speeldagen ver. Daar willen we dus nog niet te veel aandacht aan besteden. Ik moet ook toegeven dat we dit niet hadden zien aankomen voor het seizoen", was de nummer 10 met een verleden bij STVV en Standard opgetogen.