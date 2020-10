Marcus Rashford komt met prachtige anekdote over Romelu Lukaku: "Hij zet zichzelf in de schaduw om anderen te laten schitteren"

Marcus Rashford plaatste op Twitter een mooie anekdote over Romelu Lukaku. De twee kennen elkaar van in hun periode bij Manchester United.

Op donderdagavond plaatste Marcus Rashford een lang bericht op Twitter over zijn vriendschap met Romelu Lukaku. Rashford bedankte de Rode Duivel voor het feit dat hij de beslissende penalty mocht nemen tegen PSG in de knock-outfase van de Champions League.

"Laat me je een verhaal vertellen over Romelu Lukaku. We spelen de terugwedstrijd tegen PSG in de Champions League met weinig hoop op kwalificatie. We hadden thuis 2-0 verloren."

"Twee minuten nadat hij inviel, scoort Rom. 30 minuten later, scoort Rom. We kwamen slechts één doelpunt tekort voor de kwalificatie. 94e minuut, penalty..."

"Rom komt naar mij toe, neemt de bal mee en geeft hem aan mij. Hij wist dat dit mijn moment was. Hij wist dat ik in het middelpunt van de belangstelling zou staan, ook al was zijn invloed groter tijdens de wedstrijd."

"Dat zegt je alles over Romelu Lukaku. Hij is een speler die voor het team speelt... Die nooit bang is om in de schaduw te treden om anderen te laten schitteren. Hij is mijn broer, en ik apprecieer hem."

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 1, 2020

Romelu Lukaku wachtte dan ook niet lang om erop te reageren:

"Mijn broer voor het leven! Wat een ongelofelijk moment, een van de beste avonden van mijn carrière! Zoals we voor de wedstrijd al zeiden, we gaan ons kwalificeren! Mijn partner!" antwoordde de Rode Duivel op Twitter.