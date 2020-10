Standard-coach haalt herinnering op na EL-loting: "Het was knotsgek" en "Mogelijk om bij eerste twee te eindigen"

De loting van de poules van de Europa League heeft deze vrijdag plaatsgevonden. Standard-coach Philippe Montanier kent dus ook de volgende tegenstanders van de Rouches.

We wilden deze poules halen om tegen grote ploegen te spelen. Dat zal het geval zijn tegen Benfica", reageert de Fransman. "Met ook nog Glasgow Rangers en Lech Poznan is het een interessante groep. Ik ben blij dat we geen verre reizen moeten maken. We vermijden verre verplaatsingen. We moeten niet naar Rusland of naar Esland."

Mythische club

Montanier verwees dus meteen naar de ontmoeting met Benfica, omdat die voor Michel Preud'homme wel een bijzondere waarde heeft, maar Rangers is toch ook wel een naam die kan tellen. "Een mythische club. Ik ben al getuige geweest van de derby tegen Celtic, het was knotsgek. Ik ben tevreden dat we kennis zullen maken met andere culturen en voetbalstijlen."

Tegen Poznan kan Standard misschien revanche nemen voor Charleroi? "Waarom niet? Ik vind het jammer voor hen, want het was goed geweest als Charleroi zich had kunnen plaatsen voor de Europa League." De UEFA heeft overigens zijn goedkeuring gegeven om voor dertig procent van het stadion fans toe te laten. Ook daar is Montanier blij om. "Voetbal zonder supporters, dan mis je iets."

Niet altijd de sterkste die wint

De voormalige doelman verwoordt de ambities van Standard in de Europa League als volgt: "We weten dat het niet noodzakelijk de sterkste of meest dominante ploeg is die altijd wint. Het is mogelijk om bij de eerste twee te eindigen, maar het zal niet gemakkelijk zijn."