Veel ontgoocheling, maar ook fierheid bij Karim Belhocine na Europese uitschakeling

Charleroi heeft het niet gehaald, de Europese poules. In eigen huis werd het koud gepakt door Lech Poznan. En dus was er ontgoocheling, uiteraard.

"Lech Poznan is beter begonnen aan de wedstrijd en heeft twee goals gemaakt. Ze toonden veel engagement en goesting en wij hadden tijd nodig om dat ook te kunnen laten zien", aldus Belhocine.

Karakter

"We hebben tijdens de rust nog proberen bij te sturen en hebben een nieuwe drive gezocht en gevonden. We wilden doorduwen en er was een reactie van mijn spelers."

"We hadden meer verdiend dan wat we gekregen hebben. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens zal zijn. Ach, dit is een ontgoocheling, maar we hadden ons ook kunnen plaatsen. En die hoop wil ik koesteren. We hebben karakter getoond, ook na een 0-2 achterstand."