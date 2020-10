Wim De Decker: "Als je naar de namen van onze tegenstanders kijkt, word je daar niet warm of koud van"

De volgende Europese opdracht van Wim De Decker zal zijn om KAA Gent door de poules van de Europa League te loodsen, nadat die in de Champions League niet gehaald werden. Bij de loting werd Gent gekoppeld aan Hoffenheim, Rode Ster en Slovan Liberec.

Wat denkt De Decker van de samenstelling van groep L. "Het is niet meteen de meest aantrekkelijke loting", vangt HLN op bij de trainer van de Buffalo's. "Als je de namen van onze tegenstanders ziet, word je daar niet warm of koud van. Maar Hoffenheim heeft vorig weekend Bayern München verslagen met 4-1, dat zegt toch iets over hun sterkte. Het is een Duitse tegenstander, die zijn altijd stug."

Een ploeg uit een grote Europese competitie ook. Bij de andere ploegen in de groep ligt dat anders. "Rode Ster Belgrado is in de Servische competitie dan weer begonnen met een perfecte 27 op 27. Voor AA Gent moet het doel altijd zijn om door te gaan, maar het is duidelijk dat we ons mannetje zullen moeten staan in deze groep. Slovan Liberec is moeilijker in te schatten."

AA Gent zal sowieso nog heel veel moeten leren over de drie teams die het moet bekampen. "We zullen de volgende weken onze scouts veelvuldig op pad moeten sturen om meer te weten te komen over onze tegenstanders, want momenteel zijn ze moeilijk in te schatten."