Club Brugge stelt economisch model andermaal in vraag: "Zo missen we de internationale trein"

Club Brugge zette de voorbije jaren enorme stappen voorwaarts. Zowel op sportief en extrasportief vlak is Club Brugge meer dan ooit de referentie. In HLN stelt Vincent Mannaert zich vragen bij de duurzaamheid van het economisch model van de Belgische competitie.

"Economische duurzaamheid en sportieve logica: dat is de basis van het voetbal", stelt Vincent Mannaert. "Is het model van ons elitevoetbal economisch duurzaam? Nee, want het structurele verlies is enorm."

"Is het dan sportief logisch? Nee, want wie op kop staat, wordt door de puntendeling zwaar bestraft. Bovendien kan het ook economisch onlogisch zijn, want de beste wordt geacht om geld af te staan."

De conclusie is voor Mannaert dan ook duidelijk. "Het model zal moeten veranderen, of we missen de internationale trein. En laat net dat onze bestaansreden zijn: concurreren met je rivalen, ook internationaal."