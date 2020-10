Na Thiago ziet Liverpool ook aanvalsleider uitvallen door corona

Het coronavirus heeft ook zijn weg gevonden in de kleedkamer van Liverpool. Bij de Engelse kampioen testte eerder nieuwkomer Thiago Alcantara positief. Met Sadio Mané is daar nu een tweede speler bijgekomen.

In een statement laat Liverpool weten dat de Senegalese aanvaller wel wat symptomen vertoont, maar zich al bij al in goede gezondheid voelt. Hij zit momenteel in zelfquarantaine.

De 28-jarige Sadio Mané was vorige week omnipresent in de 3-1 zege van Liverpool tegen Arsenal. Zijn afwezigheid is dan ook een serieuze aderlating voor het team van Jurgen Klopp.

Sadio Mané scoorde dit seizoen al drie keer voor de Engelse kampioen. De Senegalees zal noodgewongen verstek moeten geven voor de Premier League-partij van zondag tegen Aston Villa.