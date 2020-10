De Oscars van Deadline Day: categorieën beste script, plottwist, etc. - Club en Cercle Brugge vallen in de prijzen - Bloopers bij Mirallas en Charleroi

Deadline day zit erop en er passeerden heel wat leuke transferaankondigingen de revue, alsook enkele bloopers. Bekijk ze hier in ons overzicht.

Beste thriller

Bij Cercle Brugge waren ze verheugd met de terugkeer van Giulian Biancone, de rechtsachter van Monaco die vorig seizoen een van de sterkhouders was in de groen-zwarte defensie. Voor hij officieel werd aangekondigd kregen we de ene teaser na de andere te zien. Net een seizoensfinale van Thuis of Familie...

Beste Actie

Voor actie was het in het Bosuilstadion te doen. Antwerp maakte zijn reputatie op deadline day helemaal waar door vier transfers aan te kondigen, met Jordan Lukaku als absolute verrassing.

Beste plottwist

Verdediger Andreas Hanche-Olsen werd de voorbije dagen gelinkt aan Standard, maar werd weggekaapt onder de neus van de Rouches. Hij mag de verdedigende problemen mee gaan oplossen bij KAA Gent.

Beste comeback

Wie had dat zien aankomen? Lukasz Teodorczyk zal het komende seizoen opnieuw te bewonderen zijn op de Belgische voetbalvelden. Charleroi huurt hem van Udinese.

Grootste verrassing

Toen Lukaku opdook aan het Bosuilstadion was iedereen verrast, maar de transfer van Saido Berahino van Zulte Waregem naar Charleroi kwam helemaal uit de lucht gevallen.

Beste script

De acteerprestaties en het product placement even buiten beschouwing gelaten, pakte Club Brugge uit met een origineel filmpje. Noa Lang, de enige nieuwkomer bij blauw-zwart op deadline day, werd op deze manier aangekondigd.

Bloopers

Kevin Mirallas tekende op zijn verjaardag een contract bij het Turkse Gaziantep en daar hoorde een schotel Baklava bij. Smakelijk!



(© Twitter - Gaziantep)

Alleen ging de Turkse club die mist in bij zijn andere aankondigingsfoto. Want Morgan Schneiderlin hoort niet echt thuis op onderstaande foto...

Ook Charleroi ging flink de mist in. Oké, de Carolo's moesten wel kort op de bal spelen, want alles was pas enkele uren voor het verstrijken van de deadline in kannen en kruiken. Maar dit is niet Jules Van Cleemput, beste Zebra's.