Didier Deschamps komt met kritiek aan adres Ronald Koeman: "Hij gebruikt Griezmann niet op de juiste positie"

Antoine Griezmann heeft nog geen potten weten te breken bij Barcelona en Ronald Koeman spaarde zijn kritiek na de wedstrijd tegen Sevilla (1-1) niet.

"Hij heeft twee goede mogelijkheden gekregen en een speler van zijn kaliber moet er daar minstens één van afmaken", was de Nederlandse coach duidelijk na afloop van de wedstrijd.

Didier Deschamps, de bondscoach van Frankrijk, was niet goedgezind met de kritiek van Koeman en gaat in de aanval. Volgens de Franse bondscoach is Griezmann momenteel enorm ongelukkig in Barcelona.

"Hij is erg ontevreden met de situatie. Maar als hij publiekelijk kritiek zou uiten, dan zal dat niet goed vallen bij Koeman", aldus Deschamps.

"Ik weet niet hoe het er bij bepaalde clubs aan toegaat en wil mij niet bemoeien met hun tactiek, maar Griezmann speelt bij Barcelona vanaf rechts. Ik snap niet waarom hij niet meer centraal speelt."