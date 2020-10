Dries Mertens en zijn ploegmaats verplicht in quarantaine, wat met Rode Duivels?

De spelers van Napoli zijn in quarantaine gezet. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt op haar website.

Nadat Piotr Zielinski en Eljif Elmas besmet geraakten met het coronavirus werd er al gevreesd voor een corona-uitbraak binnen de ploeg. De spelers mochten daaropvolgend niet naar Turijn afrijzen zondag voor hun wedstrijd tegen Juventus.

Nu maakt Napoli bekend dat de spelers in quarantaine gaan in een hotel. Ook Dries Mertens zal zich dus voorlopig niet kunnen melden bij de Rode Duivels. Het is nog maar de vraag of de aanvaller alsnog op een later tijdstip naar de selectie afzakt.

De wedstrijd tegen Juventus werd al niet gespeeld. Napoli stuurde (onder enige dwang) hun kat en kijkt waarschijnlijk tegen een 3-0 nederlaag aan.