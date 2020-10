Verrassende transfer in de maak? Mario Götze gespot aan stadion van Nederlandse topclub

Mario Götze mocht deze zomer vertrekken bij Borussia Dortmund, maar de aanvallende middenvelder heeft nog steeds geen nieuwe ploeg gevonden. Toch zou er snel verandering in kunnen komen, want Götze is gespot aan het stadion van PSV.

In Nederland sluit de transfermarkt deze avond, maar PSV gaat nog voor een serieuze stunt. Zo zou Mario Götze volgens RTL Nieuws gespot zijn aan het stadion van de Nederlandse topclub. PSV kan Götze transfervrij aantrekken, want het contract van de aanvallende middenvelder werd niet verlengd bij Borussia Dortmund. Hij had vorig seizoen last van enkele blessures en kwam daardoor slechts 15 keer in actie in de Duitse competitie. Volgens het Eindhovens Dagblad zou Götze een contract van twee seizoenen tekenen.