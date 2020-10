Xherdan Shaqiri derde speler van Liverpool die positief test op het coronavirus

Geen Xherdan Shaqiri bij Zwitserland deze interlandperiode. De aanvaller testte positief op het coronavirus.

Mogelijk hebben we te maken met een corona-uitbraak in d Premier League, want na Sadio Mané en Thiago Alcantara is nu ook Xherdan Shaqiri besmet geraakt met het virus. De Zwisterse aanvaller testte positief in aanloop naar de interlands met zijn land en verblijft dus momenteel verlicht in quarantaine.

Voor Shaqiri betekende het zijn terugkeer bij Zwitserland na 16 maanden afwezigheid bij de nationale ploeg. Maar de Zwitsers zullen het dus nog wat langer moeten doen zonder hun aanvaller. Shaqiri zal wel stevig balen, want bij Zwitserland had hij nog eens minuten kunnen maken. Dat lukt hem bij Liverpool maar niet. Zijn enige wedstrijd dit seizoen tot nu toe was er eentje in de League Cup.