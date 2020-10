Frankrijk maakt brandhout van Oekraïne en schiet er 7 (!) binnen

Frankrijk nam het vanavond op tegen Oekraïne, normaal gezien nooit een makkelijke wedstrijd tegen een stevig blok.

Maar de selectie van de Oekraïners heeft te kampen met corona en dat was er op het wel aan te merken. Frankrijk scoorde maar liefst zeven keer en speelde met de tegenstander.

Het was de 17-jarige Camavinga die wondermooi de score opende met een omhaal. Daarna was het aan Giroud om er in zijn 100ste cap twee te scoren. Nog voor de rust zorgde Mykolenko met een owngoal voor de 4-0 ruststand.

Oekraïne kwam wel beter uit de kleedkamer en Tsygankov zorgde al snel voor de 4-1. Deschamps was woedend over hoe zijn ploeg uit de kleedkamer kwam en dat hadden ze al snel begrepen. Frankrijk denderde voort zoals het deed in de eerste helft en Tolisso, Mbappe en Griezmann diepte de score nog uit.

Bij Oekraïne was er plek voor 'Belgen' Mykhaylichenko, Sobol, Yaremchuk en Bezus.