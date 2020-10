Mo Salah toont zijn grote klasse naast het veld door in de bres te springen voor een dakloze man

Mo Salah is een dakloze man te hulp geschoten die werd lastiggevallen door een klein groepje. David Craig, de dakloze, deed zijn verhaal in The Sun. "'Dit zouden jullie kunnen zijn binnen een paar', zei hij tegen hen", aldus Craig.

Daar bleef het niet bij. De Egyptische baltovenaar kwam later met een biljet van 100 Britse pond terug en gaf het aan de dakloze man. Een mooi gebaar van Salah.

šŸšØMohamed Salah saw a group of men abusing a homeless man, so he decided to do something about it, he stopped the abuse and told them it could be them one dayšŸšØ



He then withdrew £100 from the cash machine and handed it over to the grateful man. #Salah #LFCFamily pic.twitter.com/JpumFJ6UVy