Strijd om laatste vier EK-tickets wordt eindelijk geopend: dit zijn de kandidaten

In de zomer van 2021 spelen de Rode Duivels op Euro 2020. Hun groepsfase werken ze af in Denemarken en Rusland. Dat zijn dan ook hun tegenstanders samen met Finland. In andere poules zijn echter nog niet alle deelnemers bekend...

Tot op heden zijn er nog maar 20 van de 24 landen geplaatst voor de eindronde van het Europees Kampioenschap dat zal doorgaan in 2021. Het gaat om de winnaars en runners-up in de tien kwalificatiepoules. De play-offs die de laatste vier deelnemers moeten aanduiden gaan donderdag van start. Er zijn nog 24 landen, opgedeeld in vier divisies, in de running voor de laatste vier EK-tickets. Tijdens interlandbreak van oktober spelen ze hun halve finale. De winnaars nemen het in november tegen elkaar op met als inzet een plaats op het EK. Divisie A:

Bulgarije - Hongarije

IJsland - Roemenië Divisie B:

Bosnië-Herzegovina - Noord-Ierland

Slowakije - Ierland Divisie C:

Noorwegen - Servië

Schotland - Israël Divisie D:

Georgië - Wit-Rusland

Noord-Macedonië - Kosovo