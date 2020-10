Ploegmaat Romelu Lukaku heeft opvallende transferwens: van vice-kampioen Italië naar... Championship

Ashley Young vertrok vorig seizoen na negen seizoenen bij Manchester United en ging voor het Inter Milaan van Romelu Lukaku voetballen.

Young is gelukkig in Milaan en heeft er nog een contract tot aan het einde van het seizoen. In een podcast van Watford, zijn jeugdclub, vertelt Young over zijn toekomst.

"Als ik de kans zou krijgen om terug te keren naar Watford, dan zou ik meteen tekenen", vertelt Young. "Watford is de club van mijn hart, waar ik vele jaren heb doorgebracht. Als ik ze nog iets kan bijbrengen en terug naar de Premier League kan brengen, dan twijfel ik geen seconde."

Young koos in januari voor Inter en zag Watford degraderen uit de Premier League. "Als ik de tijd kon terugdraaien, dan had ik voor Watford gekozen. Om hen te helpen. Ik zou het zelfs boven een transfer naar Italië hebben verkozen."